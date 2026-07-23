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Події

РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині, є пошкодження

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РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині, є пошкодження
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Понад 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжи, у Солонянській громаді Дніпровського району виникла пожежа.

На Нікопольщині противник цілив по Нікополю, Марганецькій, Томаківській, Червоногригорівській громадах. Понівечені заправка, багатоквартирний та приватний будинки і автомобілі.

На Синельниківщині росіяни били по Петропавлівській громаді. Пошкоджена приватна оселя.

У Криворізькому районі потерпала Зеленодольська громада. Понівечені приватний будинок і автівка.

 

#дніпропетровська #обстріли
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