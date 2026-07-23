ППО України збила 154 зі 168 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання чотирьох ракет та семи ударних БпЛА на дев'яти локаціях

Сили оборони України у ніч на четвер знешкодили 154 ворожих безпілотника, проте зафіксовано влучання чотирьох ракет та семи ударних БпЛА на дев'яти локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в дописі у телеграмі.

Загалом у ніч на 23 липня (з 18:00 22 липня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ АР Крим та 168 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Донецьк -ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання балістичної та трьох керованих авіаційних ракет, 7 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох.