Росіяни атакували Запорізьку область, двоє загиблих і семеро поранених

Російські війська на ранок четверга завдали більше 900 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого двоє загиблих та семеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 913 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Дві людини загинули, ще сім отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 19 авіаційних ударів по Біленькому, Лежиному, Таврійському, Юліївці, Зірниці, Мирівці, Зеленій Діброві, Барвінівці, Юрківці, Зарічному, Новому Полю, Оріхову, Преображенці, Сонячному, Свободі, Широкому.

За його словами, 678 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Комишуваху, Розумівку, Зеленопілля, Річне, Новояковлівку, Григорівку, Новоолександрівку, Сорочине, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове та Добропілля.

Також зафіксований обстріл із РСЗВ по Канівському, а 215 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Веселянці, Григорівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю.

Крім того, надійшло 78 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.