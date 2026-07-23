23 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

23 липня відзначають Всесвітній день синдрому Шегрена, Всесвітній день китів і дельфінів.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Трофима, Теофіла і тих, що з ними; Почаївську чудотворну ікону Божої Матері.

День 1610 Російська агресія - Day 1610 Russian aggression

Всесвітній день синдрому Шегрена

Започаткований Фондом Шегрена з метою підвищення обізнаності про синдром Шегрена, складне і часто важкорозпізнаване захворювання.

Вперше описаний шведським офтальмологом Генріком Шегреном 1933 року. Він помітив поєднання симптомів сухості очей, сухості в роті та болю в суглобах у своїх пацієнтів. Всесвітній день синдрому Шегрена відзначається в день народження доктора Шегрена, щоб вшанувати його внесок у медицину та підвищити обізнаність про це захворювання.

Всесвітній день китів і дельфінів

Заснований у 1986 році Міжнародною китобійною комісією (IWC) з метою підвищення обізнаності про необхідність захисту морських ссавців.

1982 року IWC ухвалила історичне рішення про заборону комерційного вилову китів, що стало важливим кроком у збереженні цих величних тварин. Всесвітній день китів і дельфінів нагадує нам про важливість захисту всіх морських ссавців, включно з дельфінами, які також часто страждають від людської діяльності.

138 років тому у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому

У Києві на Софійській площі знаходиться пам'ятник Богдану Хмельницькому, який було урочисто відкрито 23 липня 1888 року.

Пам'ятник є одним з найвідоміших символів Києва і був встановлений у межах святкування 900-річчя хрещення Русі. Ідея спорудження пам'ятника належала історику Миколі Костомарову, а реалізував її Микола Закревський, який збирав кошти. Скульптуру створив Михайло Микешин. Оригінальний проєкт був масштабнішим, але під тиском громадськості деякі деталі були прибрані. Пам'ятник розвернули, щоб кінь не був спрямований на Михайлівський собор.

Сьогодні пам'ятник Богдану Хмельницькому, оточений захисними конструкціями, є частиною вигляду Софійської площі та об'єктом культурної спадщини міста.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Йозефа Карбульки (1866–1920), українського скрипаля, музиканта, композитора, диригента, педагога;

120 років від дня народження Володимира Прелога (1906–1998), хорватського та швейцарського хіміка-органіка, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (1975);

110 років від дня народження Ентоні Леоніда Туркевича (1916–2002), американського вченого радіофізика;

85 років від дня народження Андрія Андрійовича Нанкевича (1941–1997), українського письменника, журналіста.

Ще цього дня:

971 - Київська Русь і Візантійська імперія укладають мирний договір;

1840 - Велика Британія оголошує, що Канада отримує статус самоврядної території;

1888 - У Києві відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1901 - Німецький лікар Роберт Кох висуває теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки;

1951 - У Рокенкорті (Французька республіка) відкривають штаб-квартиру НАТО;

1966 - Запускають першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу;

1975 - Канада закриває свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів;

1982 -Ухвалено рішення про повну заборону вилову китів задля комерції.

Церковне свято

День пам’яті святих мучеників Трохима, Теофіла та інших

Їх привели на суд, де вони мужньо сповідували свою віру в Христа і відмовилися принести жертву ідолам. Після жорстоких катувань мучеників із перебитими гомілками кинули у вогонь, але вони вийшли з нього неушкодженими, ще більше прославляли Христа. Зневірившись зломити волю святих сповідників, мучителі вирішили обезголовити їх.

23 липня згадують про чудеса однієї з найбільш шанованих святинь - Почаївської ікони Божої Матері

Це свято було встановлено на честь чудесного порятунку Успенської Почаївської Лаври від облоги татар 20-23 липня 1675 року, в період Збаразької війни з турками. Згідно з переказами, ченці не могли протистояти нашестю татар і стали молитися Богородиці та преподобному Іову Почаївському. І тоді над храмом з'явилася Пресвята Діва в оточенні ангелів і зі святим Іовом. Видіння налякало татар, і вони стали пускати стріли - ті поверталися назад, почалася паніка, і воїни почали тікати. Ті, хто вцілів, пізніше прийняли християнство.

Пов'язано з іконою і безліч інших чудес, одне з найвідоміших - зцілення сліпої дівчинки Анни Акімчукової. Крім того, граф-уніат Микола Потоцький, побачивши чудесний порятунок свого кучера після молитви Почаївській Богородиці (якого він сам же і хотів убити), став покровителем Почаївської обителі.

За переказами, ікону монастирю передала дворянка Анна Гойська в XVI столітті. Зараз святиня зберігається в Успенській Почаївській лаврі в Тернопільській області.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна.

З прикмет цього дня:

Якщо вранці стоїть хмарна погода, то дощ імовірний до кінця дня, а ясний схід сонця обіцяє безхмарний та спокійний день. Ластівки низько літають — до наближення негоди (дощу чи грози); якщо чути, як сова голосно ухає — чекайте на різке похолодання. Сильні грози вночі віщують теплу денну погоду, а жаби, що вилізли на берег і стрибають, прогнозують сухі та приємні дні.

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