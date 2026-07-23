Макрон і фон дер Ляєн обговорили конкурентоспроможність ЄС, зміцнення оборони та підтримку України

Президент Франції Еммануель Макрон і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі в Парижі обговорили посилення конкурентоспроможності Європейського Союзу, зміцнення європейської оборони та подальшу підтримку України.

"Наш курс для Європейського Союзу чіткий: більш суверенна та конкурентоспроможна Європа, міцніша європейська оборона з потужною промисловою базою, непохитна підтримка України, чесна конкуренція з нашими основними торговельними партнерами, європейські преференції, більше державних і приватних інвестицій у стратегічні сектори, а також суворіші правила для цифрових платформ", – написав Макрон у соцмережі X після зустрічі з фон дер Ляєн.

Зі свого боку президентка Єврокомісії повідомила, що сторони обговорили конкретні кроки для забезпечення конкурентоспроможності та стратегічної незалежності ЄС – від спільного бюджету до реалізації спільних промислових проєктів.

За словами фон дер Ляєн, окрему увагу було приділено розвитку європейської енергетики та інновацій, подальшій підтримці України, а також захисту дітей в інтернеті, який вона назвала одним із пріоритетів Європейського Союзу.

Джерела: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2080013983919100293

https://x.com/vonderleyen/status/2080031807395778814