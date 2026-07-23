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Карні заявив про мобілізацію понад 5,3 тис. пожежників для боротьби з лісовими пожежами в Канаді

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що уряд мобілізував понад 5,3 тис. пожежників і майже 300 літаків та гелікоптерів для боротьби з масштабними лісовими пожежами, які охопили країну.

"Сьогодні я скликав групу реагування на інциденти, щоб обговорити ескалацію лісових пожеж по всій країні", – написав Карні в соцмережі X.

За його словами, через екстремальні хвилі спеки та безпрецедентну посуху Канада переживає один із найгірших сезонів лісових пожеж у своїй історії.

Карні зазначив, що для стримування, контролю та ліквідації пожеж влада залучила понад 5,3 тис. пожежників, а також майже 300 водних бомбардувальників, гелікоптерів та евакуаційних літаків.

Він наголосив, що федеральний уряд продовжить тісно співпрацювати з провінційною, територіальною та корінною владою для підтримки постраждалих громад і залучення всіх необхідних ресурсів заради безпеки населення.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп висловився за введення додаткових мит проти Канади у зв'язку з лісовими пожежами, що відбуваються на її території.

Джерело: https://x.com/MarkJCarney/status/2079982976029352303

#пожежі #канада #боротьба #лісові
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