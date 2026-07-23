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Кличко та Марцінків обговорили підготовку громад до наступної зими

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Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко в ході зустрічі з мером Івано-Франківська Русланом Марцінківим обговорив підготовку українських міст та селищ до наступної зими.

"В Івано-Франківську зустрівся з мером міста Русланом Марцінківим. Обговорили підготовку українських міст та селищ до наступної зими. Співпрацю громад у рамках Асоціації міст України у відстоюванні інтересів мешканців, зокрема в роботі АМУ з урядом (який знову змінився) та парламентом", – написав Кличко у телеграмі.

Мер підкреслив, що допомога держави вкрай необхідна задля забезпечення стійкості громад.

"Місцеве самоврядування сьогодні, попри складнощі війни, забезпечує життєдіяльність громад, надає сервіси мешканцям, відбудовує пошкоджені ворогом об'єкти інфраструктури та житло людей, допомагає армії", – написав Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7136

#київ #прикарпаття #зима
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