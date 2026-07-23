На фронті відбулось 211 боїв за добу, найбільше на покровському та слов'янськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 211 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та слов'янському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 211 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 187 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5746 дронів-камікадзе та здійснив 1838 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках від початку доби ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих авіабомб та здійснив 41 обстріл позицій українських військ і населених пунктів, зокрема один із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник дев'ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районі Фиголівки та у бік населених пунктів Тернова, Приліпка, Кутьківка, Малий Бурлук. Два боєзіткнення тривають.

На куп'янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Куп'янська.

13 спроб загарбників просунутися відбивали на лиманському напрямку у районах Новомихайлівки, Новоселівки та у бік Лиману, Дробишевого, Ставків й Озерного. Одне боєзіткнення досі триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 20 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Ще чотири атаки наразі тривають.

На краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районі Никифорівки та у бік Васютинського й Юрківки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 17 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та у бік населеного пункту Довга Балка.

24 атаки здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Білицьке, Новий Донбас, Світле, Шевченко, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 33 окупантів, 23 – поранено; знищено три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено один танк, дві артилерійські системи, п'ять одиниць автомобільної техніки та 49 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 285 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог тричі атакував у районах Тернового й Калинівського.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали дев'ять ворожих атак у бік Воздвижівки, Добропілля, Староукраїнки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного.

На оріхівському напрямку українські захисники зупинили п'ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Мала Токмачка, Малі Щербаки, Щербаки та у бік Павлівки. Один бій досі триває.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PwmSqYsaCwqudZ53akyauejtex8GunYknFDY5C8NGsbUH4hstLK2ZrwTQY2RYCPZl