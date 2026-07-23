Сибіга та глава МЗС Естонії обговорили безпеку в Чорному морі та посилення ППО України

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Естонії Магус Цахкна під час телефонної розмови обговорили ситуацію на фронті, посилення ракетних атак РФ по українських містах і портовій інфраструктурі, а також практичні кроки зі зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні та посилення протиповітряної оборони України.

"Я поінформував його про останні події на полі бою, посилений ракетний терор Росії проти українських міст та її постійні атаки на нашу портову інфраструктуру, що загрожує свободі судноплавства в Чорному морі та глобальній продовольчій безпеці", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Міністр наголосив, що націлюючись на цивільне судноплавство та погрожуючи морським шляхам, Москва знову намагається використовувати продовольство як зброю та дестабілізувати світові ринки. Такі дії вимагають рішучої міжнародної відповіді та посилення тиску на Росію, підкреслив Сибіга.

"Таким чином, ми зосередилися на практичних кроках щодо зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, а також протиповітряної оборони України", – зазначив він.

Сторони також обговорили, як головування Естонії в Північно-Балтійських країнах може допомогти просунути спільні зусилля щодо зміцнення безпеки України та забезпечення її сталої підтримки.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2080028128018051498