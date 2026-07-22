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Флеш заявив про перший випадок керування БпЛА "Молнія" через "Герберу"

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Російські війська вперше використали безпілотник "Гербера" для керування БпЛА "Молнія" через МЕШ-мережу, надалі така тактика може набути поширення, повідомив Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Сьогодні маємо перший випадок керування "Молніями" через "Герберу". Це очікувано, нічого дивного тут немає. Я просто прошу всіх звернути увагу на цей факт. Ймовірно, така схема буде поширюватися", – написав Бескрестнов у телеграмі.

За його словами, МЕШ-модеми, встановлені на "Молніях" і "Шахедах" ("Герберах"), працюють в одному діапазоні частот і вироблені одним китайським виробником, однак раніше не були сумісними між собою через ліцензійні обмеження.

Бескрестнов також зазначив, що в разі ураження "Гербери", яка використовується як вузол зв'язку, "Молнії" втратять керування і впадуть.

Джерело: https://t.me/serhii_flash/7596

#керування #флеш #бпла
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