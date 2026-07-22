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У центрі Києва в четвер тимчасово обмежать рух через візит іноземних делегацій

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У центрі Києва в четвер тимчасово обмежать дорожній рух у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, повідомляє Управління державної охорони.

"23 липня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", – йдеться в повідомленні в Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/100064682289704/posts/1520672926765436/?mibextid=wwXIfr&rdid=zlhn5dChGPma2ANP#

#київ #обмеження #транспорт
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