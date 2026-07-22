Глави МЗС України та Німеччини обговорили відновлення свободи судноплавства в Чорному морі

Міністри закордонних справ України Андірй Сибіга й Німеччини Йоганн Вадефуль зосередилися на безпековій ситуації в Чорному морі та скоординували зусилля для відновлення свободи судноплавства.

"Я мав продуктивну розмову з моїм німецьким другом і колегою @AussenMinDE Йоганном Вадефулем. Ми зосередилися на швидкозмінній безпековій ситуації в Чорному морі. Росія навмисно атакує цивільні судна та портову інфраструктуру, намагаючись підірвати свободу судноплавства та порушити глобальну продовольчу безпеку", – написав Сибіга в соцмережі Х.

За його словами, вони скоординували зусилля для відновлення свободи судноплавства, зміцнення морської безпеки та забезпечення рішучої міжнародної відповіді.

Сторони також обговорили практичні кроки щодо зміцнення протиповітряної оборони України, розширення співробітництва в оборонно-промисловій сфері та прискорення спільних зусиль, що підвищують як стійкість України, так і безпеку Європи.

"Я подякував Німеччині за її непохитну та всебічну підтримку України, включаючи військову, фінансову, гуманітарну та політичну допомогу, а також за її лідерство у зміцненні безпеки Європи. Ми продовжуємо тісно координувати наступні кроки", – резюмував Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2080004094518034442