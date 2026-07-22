Кабмін здійснив низку перепризначень заступників міністрів

Кабінет міністрів здійснив низку перепризначень заступників міністрів у зв'язку зі зміною структури міністерств у новому уряді.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, у зв'язку з перейменуванням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, прийнято рішення вважати такими, що продовжують працювати на посадах заступників Міністра економіки та довкілля України: Артеменко Анну Ігорівну; Башлика Дениса Олександровича; ⁠Кіндратіва Віталія Зіновійовича; Краснолуцького Олександра Васильовича; Марчак Дарію Миколаївну; Овчаренко Ірину Іванівну; Перелигіна Єгора Євгеновича; Петрука Віталія Вікторовича.

Також прийнято рішення, у зв'язку з перейменуванням Мінекономіки, вважати Циборта Олександра Сергійовича таким, що продовжує працювати на посаді заступника Міністра економіки та довкілля України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Пивоварова Андрія Андрійовича таким, що продовжує працювати на посаді державного секретаря Міністерства економіки та довкілля України.

Крім того, у зв'язку з перейменуванням Міністерства розвитку громад та територій України, прийнято рішення вважати такими, що продовжують працювати на посадах заступників Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України: Балесту Олексія Станіславовича; Денисюк Марину Олександрівну; Дубогриза Євгена Павловича; Кашубу Андрія Вікторовича; Ковальчука Костянтина Олексійовича; Козловську Наталію Вікторівну; Рибченка Артема Сергійовича; Рябикіна Олексія Володимировича.

Серед іншого, Білецький Сергій Володимирович продовжує працювати на посаді державного секретаря Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України, а також за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів.

Кількість віцепрем'єр-міністрів у новому Кабміні скоротилася з чотирьох до трьох, тоді як кількість міністерств, через роз'єднання великих відомств, збільшилася з 15 до 17.

Таке збільшення кількості міністерств пов'язано черговим розділенням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на Міністерство економіки та довкілля і Міністерство аграрної політики та продовольства.

В уряді також більше немає посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій, як і відповідного міністерства. У новому Кабміні цей функціонал розподілили між новоствореним Міністерством у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб та Міністерством відновлення, інфраструктури та транспорту.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/7473