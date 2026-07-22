Goodwine повідомив про 65 млн грн прямих втрат внаслідок влучання в склад Amtel

Goodwine (ТОВ "Бюро Вин") повідомив про втрату 7% продуктового стоку, орієнтовно 65 млн грн, внаслідок влучання у ніч на 19 липня російських ракет у склад компанії в логістичному комплексі Amtel.

"У ніч з 18 на 19 липня 8 ворожих балістичних ракет влучили у склад goodwine і повністю його знищили. За попередньою оцінкою прямі втрати – орієнтовно 65 млн грн. Цього разу на складі була лише частина залишків продукції. Найголовніше для нас: ніхто не загинув", – повідомила компанія в фейсбук.

Уточнюється, що найбільше постраждали вино та міцний алкоголь, відчутні втрати кави, зокрема втрачені всі запаси еспресо і майже всю Бразилію. Також втрачено майже 4 тис пляшок олії та 35 тис пляшок води та безалкогольних напоїв, цукерки, пакування, торгівельне обладнання, новорічні іграшки та одяг для тварин.

"Логістичний ланцюжок порушено. І ми попереджаємо про це чесно: частина позицій тимчасово випаде з наявності. Склади, логістика та закупівлі зараз працюють в авральному режимі: одночасно відвантажують оптові замовлення, поповнюють магазини та перерозподіляють залишки між локаціями. Змінюємо замовлення постачальникам, щоб мінімізувати відсутність товарів", – констатують у компанії.

Goodwine (ТОВ "Бюро Вин") заснований 2006 року. Згідно з інформацією YouControl, 2025 року компанія збільшила виторг на 12,4% – до 5 млрд 106,1 млн грн, а чистий прибуток – на 15,8%, до 411,3 млн грн.

Його найбільшими власниками є Володимир Шаповалов – 62,02%, Дмитро Кримський – 17,305%, Оксана Барняк – 5%, Максим Василевич – 4,6125% та Ігор П'єх – 4,3125%.

Згідно з опублікованим на сайті консолідованим звітом за 2024 рік основна діяльність компанії та її дочірніх підприємств полягає у роздрібній та гуртовій торгівлі вином, алкогольними напоями та продуктами харчування, включаючи продукцію власного виробництва, під торговими марками Good Wine та BadBoy через мережу шести магазинів та гастро комплекса Garage, розташованих у Києві, Львові та Дніпрі, онлайн-магазину та клієнтів гуртової торгівлі.

https://www.facebook.com/goodwine.ukraine/posts/pfbid02MH1qw9WmGsyoJ5AH9GyGUGScFWWpnoJYBkCvsSrZ4S86nrM2gNvurSGrgPCySwgVl