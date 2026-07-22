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Кабмін погодив призначення Ткаченка головою Київської ОДА

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Кабінет міністрів погодив призначення Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади глави Київської міської військової адміністрації. 

16 липня Верховна Рада України призначила голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/7473

#кабмін #призначення #ткаченко
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