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Кабмін звільнив першого заступника міністра цифрової трансформації Борнякова і заступника глави МВС Науменка

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Кабінет міністрів звільнив Олександра Борнякова з посади першого заступника міністра цифрової трансформації України, а Сергія Науменка – з посади заступника міністра внутрішніх справ України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксану Ферчук міністром цифрової трансформації України.

Тоді ж Олександр Борняков, який був призначений на посаду тимчасового виконувача обов'язків міністра цифрової трансформації у середині січня цього року, повідомив про завершення роботи у міністерстві.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/7473

#кабмін #мінцифри #звільнення
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