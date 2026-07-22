Кабмін звільнив першого заступника міністра цифрової трансформації Борнякова і заступника глави МВС Науменка

Кабінет міністрів звільнив Олександра Борнякова з посади першого заступника міністра цифрової трансформації України, а Сергія Науменка – з посади заступника міністра внутрішніх справ України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксану Ферчук міністром цифрової трансформації України.

Тоді ж Олександр Борняков, який був призначений на посаду тимчасового виконувача обов'язків міністра цифрової трансформації у середині січня цього року, повідомив про завершення роботи у міністерстві.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/7473