Сибіга: Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після зупинки руху суден морським коридором у Чорному морі

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після зупинки руху суден морським коридором у Чорному морі, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Росія тримає в заручниках глобальну продовольчу безпеку. За останні кілька днів Росія розбомбила щонайменше три цивільні вантажні судна. Кілька десятків членів екіпажу загинули та отримали поранення. Сьогодні жодне судно не пройшло через Чорноморський морський коридор України – саме в пік врожаю", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що це навмисний економічний та гуманітарний терор.

Міністр порівняв, шо так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія зараз атакує світові продовольчі ринки в Чорному морі.

"Мільйони сімей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці можуть зіткнутися зі зростанням цін та голодом, якщо цей терор продовжиться", – зазначив він.

Сибіга заявив, що Україна звернулася з проханням про термінове скликання засідання Ради Безпеки ООН на 27 липня.

"Ми закликаємо всі держави, особливо ті, що постраждали, негайно вимагати від Росії припинення своїх нападів на свободу судноплавства в Чорному морі. Жодна країна не має права морити світ голодом. Глобальний тиск може зупинити російський терор", – заявив глава МЗС.