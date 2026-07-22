Корецький обговорив із прем'єром Латвії співпрацю в ОПК, посилення ППО та подальший рух України в ЄС

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький в ході телефонної розмови обговорив з прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом подальший рух України до членства в ЄС, повідомляє сайт урядового порталу.

"Обговорили співпрацю в оборонній сфері, посилення протиповітряного захисту та підтримку української енергетики, а також подальший рух України до членства в ЄС", – зазначив Корецький.

Український прем'єр подякував латвійському колезі за лікування та реабілітацію українських військових.

"Вдячний Латвії за непохитну підтримку. Очікуємо на візит пана Кулбергса до України найближчим часом", – зазначив Корецький.