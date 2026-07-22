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Буданов обговорив із Вітакером локалізацію виробництва ракет-перехоплювачів до Patriot

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Буданов обговорив із Вітакером локалізацію виробництва ракет-перехоплювачів до Patriot
Фото: https://president.gov.ua/

Голова Офісу президента України Кирило Буданов провів зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером, командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом і тимчасово повіреною у справах США в Україні Сандрою Аудкірк, під час якої, зокрема, обговорив ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

"Обмінялися думками щодо прогресивного розвитку відносин між двома державами та реалізації важливих домовленостей, досягнутих з американською стороною. Зокрема, ішлося про двосторонні перемовини між президентами України та США в Анкарі – передусім щодо ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів до систем Patriot", – написав він у Телеграм.

За його словами, сторони окремо розглянули й проаналізували поточну ситуацію на полі бою та вплив дип- і мідлстрайків як на подальший хід бойових дій, так і на готовність російських еліт і російського суспільства до відновлення перемовного процесу та завершення війни.

 

#вітакер_метью #буданов
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