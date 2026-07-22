Захід суден в чорноморські порти України за агропродукцією призупинився – міністр агрополітики

Останні удари ворога по портовій інфраструктурі та суднам, в особливості обстріл трьома ракетами судна з кукурудзою 19 липня, що вбив 10 моряків, призвів до тимчасової зупинки заходу суден за агропродукцією в чорноморські порти України, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Станом на сьогодні призупинився захід суден. Це рішення судновласників, Україна, як держава, нічого не обмежувала", – сказав він журналістам в Києві у середу ввечері.

Міністр зазначив, що уряд та держава в цілому оперативно застосовуватимуть максимум заходів, щоб забезпечити стабільність логістики, а також наголосив на тому, що ситуація суттєво відрізняється від зупинки морського сполучення на початку війни.

За його словами, місця для зберігання продукції наразі достатньо, збирання врожаю ранніх зернових ще навіть не перейшло екватор, є можливість знову звернутися до партнерів за спеціальними рукавами для зберігання 10+-12 млн тонн збіжжя, з початку війни напрацьовані альтернативні маршрути та створена інфраструктура для експорту через дунайські порти та через більше десяти п'ять "сухих портів" залізницею.

Висоцький додав, що ці альтернативні маршрути та інфраструктура наразі дуже мало завантажені, наприклад, на залізничну логістику в ЄС найменший фрахт за останні 5-7 років, тоді як вже під час війни в умовах заблокованих глибоководних портів Україна виходила на пік у 3,5 млн тонн експорта агропродукції на місяць.

В той же час він визнав, що у випадку дунайських портів ситуація зараз ускладнена цьогорічною посухою у Європі та низьким рівнем води, який може відновитися вже тільки у другій половині осені.

Він також зауважив, що рівень військово-технічної підготовки України на сьогодні також значно вищий порівняно із початком війни, тож є обґрунтована надія на те, що будуть швидко напрацьовані та впроваджені певні рішення для вирішення ситуації.

"Один день на нашому ринку на об'єми експорту в цілому за (маркетинговий) рік ні на що не впливає. І тиждень не впливає. Місяць теж не впливає. Декілька місяців – це вже впливає", – зазначив Висоцький.

Він визнав, що призупинка відвантаження агропродукції через чорноморські порти може вплинути на настрої та стати основою для цінових спекуляцій, тож закликав аграріїв утриматися від поспішних рішень.

"Ситуація може динамічно змінюватися не щотижня, а щодня. Тому завжди рекомендація в складний період будь-якому виробнику – не поспішати з рішеннями, … якщо це не критично, то утриматися швидких продажів… Насправді ж місця для зберігання достатньо, особливо якщо порівняти із ситуацією 2022-2023 років", – сказав міністр.

Він ще раз висловив надію, що ситуація буде вирішена за достатньо короткий період часу.