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Посли ЄС продовжують консультації щодо 21-го пакета санкцій для РФ з метою узгодити все у четвер – дипломат

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Посли ЄС продовжують консультації щодо 21-го пакета санкцій для РФ з метою узгодити все у четвер – дипломат
Фото: https://www.facebook.com/

Посли – постійні представники країн-членів Європейського союзу продовжують консультації щодо 21-го пакета санкцій для Росії з метою досягти згоди у четвер, 23 липня.

Про це журналістам у середу в Брюсселі повідомив європейський дипломат, обізнаний з перебігом обговорення.

За його словами, Комітет постійних представників знову провів обговорення 21-го пакета санкцій, продовжуючи технічну роботу та консультації. Засідання Комітету продовжиться у четвер, 23 липня, на якому посли сподіваються досягнути остаточного погодження пакета.

#санкції #єс #рф
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