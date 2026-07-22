Посли ЄС продовжують консультації щодо 21-го пакета санкцій для РФ з метою узгодити все у четвер – дипломат

Посли – постійні представники країн-членів Європейського союзу продовжують консультації щодо 21-го пакета санкцій для Росії з метою досягти згоди у четвер, 23 липня.

Про це журналістам у середу в Брюсселі повідомив європейський дипломат, обізнаний з перебігом обговорення.

За його словами, Комітет постійних представників знову провів обговорення 21-го пакета санкцій, продовжуючи технічну роботу та консультації. Засідання Комітету продовжиться у четвер, 23 липня, на якому посли сподіваються досягнути остаточного погодження пакета.