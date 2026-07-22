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Розгляд у суді справи Мадуро призначено на 1 червня 2027 року

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Розгляд у суді справи Мадуро призначено на 1 червня 2027 року
Фото: https://www.facebook.com/NicolasMaduro/

Суд призначив на 1 червня 2027 року початок розгляду в суді справи колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес, яких обвинувачують у контрабанді наркотиків, повідомляє в середу Associated Press.

Суддя Елвін Геллерстайн призначив таку дату з урахуванням позицій прокуратури та сторони захисту.

Мадуро та його дружина перебувають у в'язниці в Нью-Йорку з січня. Вони не визнали себе винними.

На початку 2026 року президент США Дональд Трамп провів військову операцію, в ході якої з Венесуели вивезли президента цієї країни Мадуро. Формальним приводом для операції було те, що Мадуро перебував у розшуку в США.

#суд #дата #сша #мадуро
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