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Корецький доручив Мінфіну та Мінекономіки провести експрес-аудит роботи міністерств

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Корецький доручив Мінфіну та Мінекономіки провести експрес-аудит роботи міністерств
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький за результатами засідання Кабінету міністрів доручив міністерству економіки та міністерству фінансів провести експрес аналіз роботи міністерств.

"Дав доручення до 27 липня підготувати пропозиції щодо проведення експрес-аналізу всіх міністерств для верифікації поточного стану справ, зокрема виконання бюджетних програм, реалізації планів стійкості та інших напрямів роботи. За потреби залучимо Держаудитслужбу", – повідомив він у Телеграм.

Прем'єр також анонсував актуалізацію роботи допоміжних органів міністерств та відомиств.

"Крім того, у двотижневий строк кожне міністерство має подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів – оновлення складу, переформатування або ліквідації у разі недоцільності подальшої роботи", – зазначив перм'єр.

 

#уряд #аудит
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