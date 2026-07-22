Корецький доручив Мінфіну та Мінекономіки провести експрес-аудит роботи міністерств

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький за результатами засідання Кабінету міністрів доручив міністерству економіки та міністерству фінансів провести експрес аналіз роботи міністерств.

"Дав доручення до 27 липня підготувати пропозиції щодо проведення експрес-аналізу всіх міністерств для верифікації поточного стану справ, зокрема виконання бюджетних програм, реалізації планів стійкості та інших напрямів роботи. За потреби залучимо Держаудитслужбу", – повідомив він у Телеграм.

Прем'єр також анонсував актуалізацію роботи допоміжних органів міністерств та відомиств.

"Крім того, у двотижневий строк кожне міністерство має подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів – оновлення складу, переформатування або ліквідації у разі недоцільності подальшої роботи", – зазначив перм'єр.