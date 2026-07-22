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Сили ЄС затримали танкер MV South Star, який може належати до "тіньового флоту" РФ – Каллас

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Сили ЄС затримали танкер MV South Star, який може належати до "тіньового флоту" РФ – Каллас
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Європейський Союз в межах операції Eunavfor Med Irini 20 липня здійснив затримання танкеру MV South Star, що може належати "тіньовому флоту" Росії, через підозру у його проходженні під фальшивим прапором,.

"Ми посилюємо тиск на російський "тіньовий флот". Кожен такий незаконний рейс підживлює російську військову машину", – повідомила високий представник Європейського союзу Кая Каллас у соціальній мережі Х.

За її словами, курсування танкера під фальшивим прапором є порушенням норми міжнародного морського права.

Каллас уточнила, що паралельно з цим цього тижня держави-члени ЄС уповноважили операцію Eunavfor Atalanta розпочати огляд суден, підозрюваних у належності до російського "тіньового флоту", зокрема для перевірки їхньої державної належності за аналогією з діями в межах операції Irini.

"Це рішення ще більше звужує коло можливостей для обходу обмежень", – додала Каллас.

У червні президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що французькі ВМС затримали за порушення морського права в Середземному морі поблизу Сицилії танкер, який пов'язаний з Росією.

Тоді ЗМІ наводили назву судна – Deliver. За даними Marine Traffic, Deliver під прапором Камеруну прямував із порту Приморська (РФ) до Сінгапуру.

 

#огляд #танкери #єс #рф
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