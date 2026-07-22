За перші пів року в Україні народилось понад 73 тис. малюків – Мінюст

Протягом перших шести місяців 2026 року органи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) склали 73 292 актових записи про народження дітей, повідомили у Міністерстві юстиції України.

"Найбільше новонароджених зареєстровано у місті Києві – 8 352 дитини. Серед областей лідерами стали Львівська (6 617), Дніпропетровська (5 611), Одеська (5 450), Київська (4 584), Рівненська (4 003), Закарпатська (3 533), Волинська (3 307), Вінницька (3 258) та Івано-Франківська (3 120)", – повідомили на сайті відомства.

У Мінюсті нагадали, що закон зобов'язує зареєструвати народження дитини протягом одного місяця. Подати заяву батьки можуть у будь-якому зручному ДРАЦСі України або скористатися електронним сервісом "єМалятко" на порталі "Дія", що дозволяє швидко отримати всі необхідні документи та послуги для новонародженого.