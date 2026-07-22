Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

За перші пів року в Україні народилось понад 73 тис. малюків – Мінюст

1 хв читати
Додати як джерело
За перші пів року в Україні народилось понад 73 тис. малюків – Мінюст

Протягом перших шести місяців 2026 року органи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) склали 73 292 актових записи про народження дітей, повідомили у Міністерстві юстиції України.

"Найбільше новонароджених зареєстровано у місті Києві – 8 352 дитини. Серед областей лідерами стали Львівська (6 617), Дніпропетровська (5 611), Одеська (5 450), Київська (4 584), Рівненська (4 003), Закарпатська (3 533), Волинська (3 307), Вінницька (3 258) та Івано-Франківська (3 120)", – повідомили на сайті відомства.

У Мінюсті нагадали, що закон зобов'язує зареєструвати народження дитини протягом одного місяця. Подати заяву батьки можуть у будь-якому зручному ДРАЦСі України або скористатися електронним сервісом "єМалятко" на порталі "Дія", що дозволяє швидко отримати всі необхідні документи та послуги для новонародженого.

 

#народжуваність #мінюст
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про розмову з Віткоффом і Кушнером: важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир

Зеленський про розмову з Віткоффом і Кушнером: важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з спеціальними посланниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнеро…

Читати
Драпатий серед завдань президента назвав посилення наступальних дій в усіх доменах, планування нових операцій в тилу ворога

Драпатий серед завдань президента назвав посилення наступальних дій в усіх доменах, планування нових операцій в тилу ворога

Михайло Драпатий, який у середу приступив до виконання обов’язків головнокомандувача Збройних сил України, окреслив поставлені президентом України за…

Читати