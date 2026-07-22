Росія призупинила будівництво ЛЕП на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей через українські удари – дослідження

Спорудження Російською Федерацією нової лінії електропередачі напругою 150 кВ, мала з'єднати окуповані Мелітополь Запорізької області та Генічеськ Херсонської області, зірване завдяки ударам українських безпілотників, йдеться в аналізі супутникових знімків Greenpeace Україна.

В організації повідомляють, що роботи тривали з початку 2026 року. За даними моніторингу, станом на 1 липня окупанти збудували 86 км ліній та опор, розташованих переважно вздовж автомобільного шляху Е105/М18. Пік будівельних робіт припав на березень та квітень, однак уже наприкінці травня спорудження повністю зупинилося.

Фахівці Greenpeace пов'язують це із ризиками для безпеки робітників через регулярні атаки українських безпілотних літальних апаратів. Окрім цього, 5 липня Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України завдали успішного удару по самій підстанції в Генічеську.

Експерти зазначають, що розширення мережі є складовою довгострокової стратегії РФ із підключення Запорізької атомної електростанції до енергосистеми окупованих регіонів та південних областей Росії. Паралельно ця інфраструктура мала б забезпечити стабільне електропостачання ключових військово-логістичних вузлів окупаційних військ.

У Greenpeace Україна також вертають увагу на проблематичність ролі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та позиції його гендиректора Рафаеля Гроссі, закликаючи міжнародну спільноту й союзників України поставити у пріоритет деокупацію ЗАЕС і виведення звідти сил "Росатома" та військ РФ. В Greenpeace Україна нагадали, що 10 липня 2026 року в Калінінграді Гроссі зустрівся з представниками російського уряду та військовими, зокрема з представниками "Росатома" та заявив, що будуть обговорюватися "перемир'я, робота АЕС, військова ситуація, технічні вимоги". Проте, за інформацією організації, у протоколах зустрічі увага приділялася неправдивим твердженням Росії про військові атаки України на ЗАЕС та місто Енергодар. Важливо зазначити, що, на відміну від попередніх зустрічей, станом на 13 липня немає повідомлень про те, що обговорювалося питання про відновлення роботи реакторів

"Організація Greenpeace Україна не очікувала, що Гроссі в Калінінграді досягне бодай якогось значного прогресу із припиненням російської окупації ЗАЕС або будь-якого покращення стану ядерної безпеки та охорони на станції. Однак ми вважаємо, що гендиректор МАГАТЕ вже давно мав би усвідомити, що плани Росії та "Росатома" щодо тривалої окупації найбільшої атомної електростанції України та повторного запуску її реакторів несумісні з принципами ядерної безпеки та охорони, а також з міжнародним правом", – йдеться в дослідженні Greenpeace Україна.

Також у Greenpeace Україна підкреслюють, що Гроссі повинен усвідомити реальність: плани та цілі росіян щодо ЗАЕС, зокрема щодо повторного запуску реакторів на станції, залишаються вкрай вразливими до зовнішніх обставин. Виробництво Росією електроенергії на ЗАЕС в умовах російської окупації для її подальшого постачання на ТОТ України, включаючи Крим, і далі на південь Росії, стає дедалі більш ілюзорним, а також є незаконним згідно з міжнародним правом. З цих та багатьох інших причин генеральний директор МАГАТЕ, якому, можливо, залишилося кілька місяців на посаді керівника МАГАТЕ, не повинен вчиняти жодних дій, які б підривали суверенні права України.

Як повідомлялося, 17 липня НАЕК "Енергоатом", оператор українських атомних станцій, закликав посилити тиск на РФ задля демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС і міста Енергодар та не піддаватися російським інформаційним маніпуляціям. Згідно з опублікованими даними, РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану ЗАЕС не лише як інструмент ядерного шантажу, а й як майданчик для інформаційних маніпуляцій, намагаючись створити ілюзію законного управління українським ядерним об'єктом

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення РФ щодо нібито причетності України до загибелі від обстрілів так званого головного інженера Запорізької АЕС Олександра Яковлєва та його водія від удару дроном поблизу станції.

МЗС України наголосило на відсутності "жодних незалежних підтверджень російської версії або доказів причетності України", а "інформація російських окупаційних структур не може вважатися достовірною".

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року. Станом на 15 липня Україні відомо про 10 блекаутів на станції.

Як зазначав т.в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк, Україна упродовж усіх років окупації Запорізької АЕС забезпечує постачання електроенергії для власних потреб станції, яке становить 40-50 МВт на годину.