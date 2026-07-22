Зеленський та Корецький обговорили виконання планів стійкості регіонів та оновлену кадрову політику уряду

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким оновлені підходи до кадрової політики уряду а також фіксацію зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад.

"Разом із Сергієм Корецьким визначили, як будуть оновлені підходи до кадрової політики уряду України та які зміни мають відбутись в міністерствах. Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання", – написав він у Телеграм.

За його словами, Корецький доповів по ліквідації наслідків російських ударів та завданнях, які зараз є на Одещині, Дніпровщині, Харківщині.

"Важливо, що триває робота з партнерами для гарантування фінансової стійкості України, реалізації оборонних домовленостей з партнерами та прискорення виробництва, закупівель і постачання зброї, яка необхідна першочергово. Вдячний Сергію за повноцінне інформування партнерів", – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що прем'єр разом з командою готує програму уряду України документ має бути представлений найближчим часом.