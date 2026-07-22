До Львова приїхали 24 посли держав-учасниць ОБСЄ для вивчення досвіду безпеки та стійкості в час війни – мер

До Львова приїхали 24 посли держав-учасниць ОБСЄ для вивчення досвіду безпеки, стійкості та реабілітації під час війни, повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Сьогодні до Львова з офіційним візитом прибула делегація Постійних представників держав-учасниць ОБСЄ та донорів програми підтримки України. 23 представники іноземних держав та України, а також інституцій ОБСЄ, оглянули наслідки руйнувань національної пам'ятки архітектури – об'єкта спадщини ЮНЕСКО, відвідали реабілітаційні центри та переймали досвід стійкості в умовах повномасштабного вторгнення", – йдеться у повідомленні на сайті мерії.

За повідомленням, у Львівській міськраді делегати зустрілись з міським головою Львова Андрієм Садовим, який презентував гостям екосистему людяності НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN), яку розвивають у місті, розповів про пріоритети Львова, зокрема підтримку ЗСУ та посилення критичної інфраструктури міста.

"Раніше до України приїжджали, щоб привезти гуманітарну допомогу. Сьогодні вони починають задумуватися і розуміють, що треба приїжджати в Україну, треба приїжджати до Львова не тільки привозячи допомогу, а й вчитися. Сьогодні ми є джерелом нових знань, яких вони просто не мають", – наголосив мер Львова.

Під час зустрічі посли держав-учасниць ОБСЄ обговорили підтримку ветеранів, розвиток реабілітаційної інфраструктури, психологічну допомогу дітям, міжсекторальну співпрацю та роль міжнародних партнерів у реалізації гуманітарних і соціальних проєктів.

"Ми приїхали до України делегацією з 24 представників держав-учасниць ОБСЄ, щоб на власні очі побачити, як війна вплинула на життя людей, а також оцінити, як працюють проєкти, які підтримує ОБСЄ. Сьогодні у Львові ми відвідуємо реабілітаційні центри UNBROKEN і Superhumans, а також простір емоційної підтримки "Твій"... Львів сьогодні є хорошим прикладом стійкості та того, як громада здатна відповідати на виклики війни", – зазначив Рафаель Нагелі, голова делегації, постійний представник Швейцарської Конфедерації при ОБСЄ.

Нині Позабюджетна програма підтримки Секретаріату ОБСЄ для України реалізує 17 проєктів у співпраці з державними установами та громадським сектором. Вони охоплюють гуманітарне розмінування, підтримку ветеранів і членів їхніх сімей, захист прав людини, розвиток психосоціальної допомоги дітям, судову реформу, свободу медіа та інші напрями, спрямовані на зміцнення стійкості українського суспільства.