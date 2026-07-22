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У Франції в червні зафіксували понад 5,7 тис. смертей від спеки

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У Франції в червні зафіксували понад 5,7 тис. смертей від спеки

У Франції внаслідок аномально спекотної погоди в червні було зареєстровано понад 5,7 тис. випадків «надмірної смертності», повідомляють у середу французькі ЗМІ.

За даними французької служби охорони здоров’я, це найвищий показник у країні з 2003 року.

Для порівняння: у період з 17 червня до 2 липня цього року у Франції передчасно через спеку померли 5 764 особи, тоді як кількість таких випадків за все літо минулого року становила 5 722.

У службах охорони здоров’я зазначили, що близько двох третин померлих — люди віком понад 75 років.

Тим часом у низці країн Європи, зокрема в Іспанії, на тлі спекотної погоди вирують лісові пожежі. У провінції Гвадалахара неподалік від Мадрида вогонь знищив близько 32 тис. га лісових масивів, евакуйовано сотні людей.

 

 

#спека #погода #франція
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