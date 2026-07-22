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Під Одесою горять 8 га трави та очерету, влада радить обмежити перебування на вулиці – ОВА

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Під Одесою горять 8 га трави та очерету, влада радить обмежити перебування на вулиці – ОВА

Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідують загоряння сухої трави та очерету на полях зрошення тривають, площа тління становить близько 8 га, влада рекомендує людям із захворюваннями органів дихання, дітям та вагітним скоротити перебування на відкритому повітрі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Роботи з ліквідації загоряння сухої трави та очерету на полях зрошення тривають із 20 липня. Площа тління становить близько 8 га. Рятувальники ГУ ДСНС в Одеській області залучили необхідні сили та засоби. Ліквідацію пожежі ускладнюють відсутність під'їзду до осередків тління та необхідність щоразу призупиняти роботи під час повітряних тривог", – написав він у Телеграм.

Кіпер зазначив, що за прогнозами, зі зміною напрямку вітру ситуація поступово покращиться, а запах диму зменшиться.

"До того часу фахівці рекомендують людям із захворюваннями органів дихання, алергією, літнім людям, вагітним жінкам та сім'ям із маленькими дітьми за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, де відчувається запах диму, тримати зачиненими вікна та підтримувати достатній питний режим", – повідомив очільник ОВА.

Він порадив у випадку погіршення самопочуття після перебування на вулиці – звернутися до сімейного лікаря.

 

#очерет #пожежа #одеська_область
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