Лебеденко про нові українські КАБ: Реінкарнація старих бомб, які дозволили зробити гібрид системи планування

Заступник головнокомандувача Збройних сил України бригадний генерал Андрій Лебеденко розповів про особливості сучасних українських керованих авіаційних бомб (КАБ) – на сьогодні вже є сім виробників.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу "Військові інновації. Основні досягнення за перше півріччя 2026 року" у середу.

"Чим відрізняється звичайна бомба від тих бомб, які застосовують зараз. Раніше бомби літаки скидали безпосередньо над цілями чи районами, а зараз зайти так неможливо, тому треба робити скид з безпечних місць", – зазначив він.

Як пояснив заступник головкома, тобто скиди треба тепер здійснювати з певного безпечного рубежу, до якого не може дістати ППО, для того щоб бомба дійшла до визначеної цілі.

"Це реінкарнація старих бомб, які дозволили зробити гібрид системи планування – фактично це літальний апарат з корпусом звичайної бомби – й отримати плануючу бомбу", – пояснив Лебеденко.

Він наголосив, що для виробників відповідна задача була визначена у 2024 році, до цього в країні не було їх.

"У нас у країні не було таких виробників. Зараз уже їх сім виробників. Вони вже вміють робити. Фактично виросла школа фахівців, інженерів, які вміють робити плануючі системи", – підкреслив Лебеденко.

За його словами, платформи для запуску КАБів в Україні є, вони вдосконалюються.

"Тому ми маємо виростити своїх виробників. Щоб була конкуренція при цьому. Для того, щоб ми могли наростити кількісну спроможність застосування цих боєприпасів…і ми дивимося у бік точності", – зазначив бригадний генерал.

У Генштабі зазначили , що за минулий рік росіяни застосували більше 60 000 бомб по території України

. Втім, початку війни Україна має керовані авіабомби від партнерів, але ця кількість невелика у порівнянні з тим, скільки КАбів у РФ.

За його словами, уже з'явилися плануючі бомби, які не тільки використовують планування, а й мають на борту турбореактивні двигуни, щоб збільшити дальність ударів до 100-200 км. Як пояснив Лебеденко, це дуже важливо, адже відновлює старі системи і підтримує авіацію.

Як повідомлялося, 18 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна розробила власну керовану авіабомбу (КАБ), яка має бойову частину вагою 250 кг. За словами

Федорова, це не копія західних чи радянських аналогів, а унікальна власна розробка, закуплена для Сил оборони та вже застосовувана на фронті.