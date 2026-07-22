Зеленський про розмову з Віткоффом і Кушнером: важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з спеціальними посланниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, й говорив, зокрема "про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир".

"Щойно говорив із представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Хороша й важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен – мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова", – написав Зеленський у телеграм у середу

"Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема щоб продовжити роботу над всім, що обговорили. Дякую Стіву та Джареду за особисті зусилля заради миру. Вдячні президенту Трампу й американському народові за незмінну підтримку", – додав президент України.

Раніш про розмову повідомляв радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Журналіст Axios Барак Равід, з посиланням на джерело повідомив, що Зеленський, Віткофф і Кушнер обговорювали відновлення дипломатичних зусиль з метою припинення війни.

Нардеп Ярослав Железняк у телеграм-каналі повідомив із посиланням на джерела, що " вже на цьому тижні президент (Зеленський –ІФ-У) з командою поїдуть у відрядження до США. Де планується зустріч по "мироному треку" + похорони Ліндсі Грема".

"Ну і по результатам перемовин можливо (поки, я так розумію, немає підтвердження) зустріч з президентом США", – додав нардеп.