Правоохоронці передали до суду справу про фальсифікацію батарейок Duracell із понад 5 млн грн збитків для правовласника

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) скерувало до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників групи за підозрою у незаконному виготовленні та продажу фальсифікованих батарейок із використанням торговельної марки Duracell, чим правовласнику було завдано понад 5 млн грн збитків.

За даними на сайті БЕБ, що опубліковані в середу, досудове розслідування розпочали, зокрема, за зверненням американської компанії Duracell batteries BVBA щодо порушення прав інтелектуальної власності.

Слідство встановило, що протягом 2024-2025 років фігуранти імпортували до України понад 1,4 млн немаркованих батарейок. На території Львівської області вони за допомогою спеціального обладнання наносили на продукцію знаки ТМ Duracell та інших торговельних марок (щонайменше на 119,2 тис. одиниць), після чого реалізовували її по всій країні.

Трьох фігурантів обвинувачують за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі), а одному з них додатково інкримінують ч. 3 ст. 201-3 КК України (контрабанда товарів).

Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Офісу генпрокурора, а оперативний супровід забезпечували співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та БЕБ.