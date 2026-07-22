Лебеденко про лазерну зброю: За 2-3 місяці матимемо засоби, що вражатимуть повітряні цілі краще кулеметів

Україна розвиває проєкти, пов'язані із лазерною зброєю, заявив заступник головнокомандувача Збройних сил України бригадний генерал Андрій Лебеденко.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Лебеденко розповів на брифінгу у середу.

"Рухаються проєкти, які пов'язані зі зброєю майбутнього. Вона вже сьогодні є. Є виробники і команди, всередині ЗСУ, і ззовні – приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю. Вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над "шахедами". І це історія найближчих 2-3 місяців – в нас будуть такі самі засоби, які дозволять ще краще, ніж кулемети вражати засоби повітряного нападу. Це така перспектива. Сьогодні це все вдається", – заявив він.