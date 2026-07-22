Внаслідок російського удару минулої неділі знищено понад 410 тис. підручників – міністр освіти Бутенко

За попередніми оцінками, внаслідок російського удару 19 липня знищено понад 410 тис. підручників для шкіл, їх потрібно друкувати заново, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

"Провели попереднє оцінювання втрат від російського удару 19 липня: знищено понад 410 тис. підручників для шкіл. Частину цих підручників уже надрукували, запакували та підготували до відправлення. Вони мали надійти до закладів освіти, щоб учні отримали їх до 1 вересня", – написав він в мережі Facebook.

За словами Бутенка, Міносвіти разом із видавцями та Інститутом модернізації змісту освіти (ІМЗО) провели попереднє оцінювання втрат. За попередніми даними: знищено понад 260 тис. надрукованих підручників для 9 класу; під удар потрапили підручники для 4 класу – приблизно 150 тис. примірників, які були у видавництва в роботі.

"Наклад доведеться друкувати заново, а доставлення до освітніх закладів попередньо відкласти щонайменше на декілька місяців. Ми вже на зв’язку з видавцями й узгоджуємо, як надолужити час: домовляємося про повторний друк. Поки друкуватимуть нові підручники, там, де це буде потрібно, для навчання зможуть використовувати електронні версії. Діти сядуть за парти вчасно – навчання не зупиняємо", – зазначив міністр.

Тим часом, за його словами, планове доставлення підручників триває.

"Втрачений наклад – лише частина великого замовлення на новий навчальний рік, а решту книжок доставляють за графіком. Станом на 22 липня школи вже отримали понад 1,4 млн примірників", – додав він.

Як повідомлялось, у ніч проти 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйнувано видавництво MISON і постраждали офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.