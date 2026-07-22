На Полтавщині за підтримки ЄІБ модернізували дитсадок за EUR526 тис.

Дитячий садок "Ромашка" у Котельві Полтавської області відновив роботу після реконструкції вартістю EUR526 тис., проведеної у межах профінансованої Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) Програми з відновлення України (URP), повідомила фінустанова.

Зазначається, що на модернізацію закладу ЄІБ надав EUR438 тис., ще EUR88 тис. профінансувала місцева громада.

"Українські діти й досі не мають повноцінного доступу до безпечного очного навчання, що позначається на їхньому добробуті. Саме тому ми допомагаємо громадам відновлюватися та зміцнювати свою стійкість навіть в умовах війни", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

У дитсадку, який відвідують 80 дітей, зокрема, внутрішньо переміщені, і в якому працюють 15 співробітників, замінили покрівлю, встановили енергоефективні вікна й двері, оновили інженерні мережі, фасади та внутрішні приміщення.

Заклад також отримав нові меблі й навчальне обладнання, а його приміщення адаптували для дітей з інвалідністю. Крім того, для дитсадка облаштували нове захисне укриття на випадок повітряних тривог та інших надзвичайних ситуацій.

Роботи тривали з квітня 2024 року до червня 2026 року в межах URP загальним обсягом EUR340 млн.

Програма є однією з трьох спільних ініціатив Європейського Союзу (ЄС) та ЄІБ із відновлення України, які реалізуються у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством фінансів і місцевою владою за технічної підтримки ПРООН.

За даними ЄІБ, станом на липень 2026 року банк надав у межах трьох програм відновлення EUR740 млн на модернізацію шкіл, дитсадків, лікарень, житла, систем опалення та водопостачання. Реалізацію цих програм також підтримано грантами ЄС на EUR15 млн.