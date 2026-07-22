На Сумщині і Харківщині був запущений пілотний проєкт розгортання наземних маяків, це буде масштабуватися – Лебеденко

Заступник головнокомандувача Збройних сил України бригадний генерал Андрій Лебеденко повідомив про наміри масштабування проєкту розгортання наземних маяків в межах всієї України.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у середу. Бригадний генерал наголосив на важливості ефективної системи наземної навігації.

"Тому що і наш засіб РЕБ включаються для подавлення супутникових орбітальних джерел навігації для того, щоб засоби противника на нашій території не могли орієнтуватися. Звісно, було прийняте рішення, ми почали цей проєкт: розгортання наземних маяків.

Провели розбір, з’ясували, яка більш ефективна система, конкурентна.

Ми на Сумській і Харківській області запустили пілотний проєкт, розгорнули його, показали роботу, інтегрували певні дрони", – розповів він.

За словами заступника головкома ЗСУ, ця система показала "дуже класний результат".

"Тобто, в цьому районі ми продовжуємо активно впливати своїми засобами на навігацію супутників, не даючи противнику нею користуватися, але наші спроможності , наших дронів, наших систем, які використовують навігацію, ми їх відновили за рахунок нашої наземної систем маяків . Зараз вона масштабується, я вважаю, що це дуже важливо, і буде розгорнута в межа всієї України", – повідомив Лебеденко.

Він назвав це амбітним планом, але таким чином буде надана можливість "малій авіації орієнтуватися, дронам-перекоплювачам, сенсорам, бо це дуже крута система".