У Львові викрито ділків, що збували наркотики військовим

У Львові викрито організовану злочинну групу, яка налагодила збут наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема й військовослужбовцям, затримано 9 учасників групи, повідомила Військова служба правопорядку.

"Під час проведення профілактичної роботи у військових колективах офіцери Західного територіального управління ВСП отримали інформацію про військовослужбовця, який у січні 2026 року здійснив СЗЧ та може бути причетним до незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території Львова", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у середу.

Командування територіального управління передало відповідні дані до Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Львівській області. Правоохоронці за участі представників Західного територіального управління ВСП та підтримки спецпідрозділу поліції "КОРД" провели затримання військовослужбовця, а також обшуки за місцем його проживання.

Подальші слідчі та оперативні заходи дозволили встановити його причетність до діяльності організованої злочинної групи, учасники якої здійснювали збут наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Заборонені речовини реалізовувалися через мережу "мастеркладів" і "закладок" на території Львівської, Київської та Сумської областей, а також шляхом поштових відправлень по всій території України.

Загалом у межах спецоперації правоохоронці затримали дев’ятьох учасників організованої злочинної групи та провели одинадцять санкціонованих обшуків за місцями їх проживання, у транспортних засобах, а також у місцях зберігання й фасування наркотичних засобів.

Під час обшуків вилучено близько 240 готових "закладок", майже 4,7 кг наркотичних засобів і психотропних речовин, понад 760 тисяч гривень, $8 тисяч, 2550 євро, 15 800 польських злотих, криптовалюту на суму 65 850 USDT, 13 мобільних телефонів, три ноутбуки, банківські картки, засоби фасування, чорнові записи та інші речові докази. Крім того, накладено арешт на чотири автомобілі, які використовувалися учасниками злочинної діяльності.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини функціонування злочинної групи, канали збуту наркотичних засобів та інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.