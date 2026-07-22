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Представники Японського та Українського Червоного Хреста реалізують спільні гуманітарні проекти

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Представники Японського та Українського Червоного Хреста реалізують спільні гуманітарні проекти

Делегація Японського Червоного Хреста та представники Національного комітету Українського Червоного Хреста (УЧХ) ознайомилися з реалізацією спільних гуманітарних ініціатив  в  Івано-Франківської области.

"У межах візиту делегація відвідала Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр та Погонянський психоневрологічний інтернат, де ознайомилася з роботою мобільної медичної бригади, яка працює в межах програми "Комплексна підтримка первинної медичної допомоги в Івано-Франківській області" спільно з партнером Medics Opika", – повідомив УЧХ в Фейсбуці у середу.

Делегація Японського Червоного Хреста та представники Національного комітету Українського Червоного Хреста (УЧХ) ознайомилися з реалізацією спільних гуманітарних ініціатив в Івано-Франківської области.

Особливу увагу гості приділили виїздам мобільних медичних бригад до геріатричних закладів області. Мета таких виїздів полягає у наданні медичної допомоги паліативним пацієнтам, які потребують постійного медичного супроводу через наявність хронічних та важких захворювань. Під час відвідувань пацієнти отримують первинну медичну допомогу, необхідні консультації та підтримку профільних спеціалістів.

Делегація також ознайомилася з діяльністю Івано-Франківської обласної організації УЧХ. Під час зустрічей обговорили результати реалізації діючих програм, досвід співпраці та перспективи подальшого розвитку спільних гуманітарних проєктів, спрямованих на підтримку населення області.

"Співпраця з Японським Червоним Хрестом є важливою складовою розвитку гуманітарних та медичних програм Українського Червоного Хреста на Івано-Франківщині. Завдяки підтримці партнерів вдається посилювати доступ до якісної первинної медичної допомоги, розвивати роботу мобільних медичних бригад та забезпечувати комплексною підтримкою людей, які через стан здоров'я потребують особливої уваги й догляду", – зазначили в УЧХ.

#івано_франківська #японія #тчху #учх
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