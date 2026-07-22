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Суд на Вінниччині засудив двох чоловіків до 13 та 9 років в'язниці за злочини, пов'язані з дитячою порнографією

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Суд на Вінниччині засудив двох чоловіків до 13 та 9 років в'язниці за злочини, пов'язані з дитячою порнографією

Прокурори Могилів-Подільської окружної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Вінниччини та 57-річного жителя Київщини у злочинах, пов’язаних із дитячою порнографією, повідомили у Офісі генерального прокурора України.

"У суді прокурори довели, що 45-річний житель Вінницького району впродовж 2015-2025 років накопичив і зберігав понад 500 файлів із дитячою порнографією. У 2023 році він розпочав спілкування в інтернеті із семирічною дитиною, видаючи себе за 17-річного підлітка. Надалі, застосовуючи психологічний тиск і шантаж, він упродовж двох років примушував дитину знімати частини свого оголеного тіла та надсилати йому", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі прокуратури.

Слідством встановлено, що частину забороненого контенту фігурант поширював у закритих групах у месенджерах. Зокрема, тривалий час обмінювався такими матеріалами із 57-річним жителем Київщини, якому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 301-1 КК України (особливо обтяжені дії, пов’язані з виготовленням, збутом, розповсюдженням дитячої порнографії).

У листопаді 2025 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно обох чоловіків.

Районний суд ухвалив вирок обвинуваченим. За вчинені злочини жителя Вінниччини засуджено до 13 років ув’язнення, його приятеля з Київщини – до 9 років. Обом заборонено працювати з дітьми протягом трьох років.

У суді чоловіки своєї вини не визнали.

#вінниччина #офіс_генпрокурора #порнографія
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