За програмою "СвітлоДІМ" фінансування вже отримали 2442 багатоквартирних будинки на 610 млн грн

У рамках урядової програми підтримки багатоквартирних будинків "СвітлоДІМ", яка триває у Київській та Харківській областях, станом на 22 липня фінансування вже отримали 2442 багатоквартирних будинки на загальну суму понад 610 млн грн, повідомила пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту

Там уточнили, що у Києві вже отримали допомогу понад 1300 будинків (за даними ЛУН, у столиці – понад 12 тис. багатоквартирних житлових будинків), у Київській області – понад 800 (з більше ніж 8,1 тис.), у Харкові та Харківській області – понад 300 будинків.

Отримані кошти спрямовуються на закупівлю обладнання, яке забезпечить стабільну роботу життєво необхідної інфраструктури будинків. Вже перераховано понад 560 млн грн на придбання обладнання.

За типом заявників 68% з них отримано від ОСББ, 22% – від управителей багатоквартирних будинків, 10% – від обслуговуючих кооперативів.

Як повідомляється, комісія Мінінфраструктури розглядає заявки в щоденному режимі: вже опрацьовано 4205 заявок, з них погоджено 2442. Інші отримали відмову та зможуть податись після доопрацювання документів.

Статистика заявок свідчить, що мешканці найчастіше обирають рішення, які забезпечують стабільну роботу базових систем будинку та не потребують складного обслуговування. Зокрема, співвласники планують придбати 3725 акумуляторів (близько 37% заявок), 3357 інверторів (близько 33%), 1107 сонячних панелів (близько 11%), 1105 блоків керування високовольтними батареями (близько 11%), 851 генератор різних типів (близько 8% заявок).

Для отримання допомоги заявники в одному з банків-партнерів програми відкривають окремий поточний рахунок у гривні зі спеціальним режимом використання. На сьогодні до програми приєдналися Ощадбанк, Укргазбанк (UGB), Райффайзен Банк, ПриватБанк, UKRSIBBANK, Глобус Банк, VST Bank, Кредобанк (тільки для Києва та Київської області), àбанк, Sense Bank та МТБ Банк.

Як повідомлялося, урядова програма "СвітлоДім" – підтримка для багатоквартирних будинків, яка допомагає встановити автономні джерела електроенергії, – стартувала 28 січня 2026 року. Вона передбачає фінансову допомогу співвласникам від 100 до 300 тис. грн на придбання автономних джерел електроенергії. Це дає можливість забезпечити світло, воду, тепло, зв’язок і роботу ліфтів під час відключень. На першому етапі програма діє у Києві та Київській області. На початку квітня уряд поширив програму на Харківську область.

У середині квітня стартувала подача заявок на програму "СвітлоДІМ" від багатоквартирних будинків Харківської області.

У червні Кабінет міністрів України продовжив програму "СвітлоДІМ" до кінця року.