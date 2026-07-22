Бровді дав перелік енергооб'єктів ворога, уражених 21-22 липня на ТОТ України

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровді перерахував усі пошкоджені протягом 21-22 липня 13 енергооб’єкти ворога на ТОТ Криму та інших ТОТ України з вказанням підрозділів, які виконували відповідне завдання по ураженню.

"Кримський рубильник off" +13 енерговузлів у Криму та інших частинах ТОТ протягом 21-22 липня відпрацьовано", – написав він у телеграм в середу.

За його даними, загальний рахунок протягом операції 1-22 липня становив 117 енергетичних цілей.

Раніше цього дня Бровді вже повідомляв про ураження 13 енергообєктів.

Електропідстанція ПС 110 кВ "Алушта", нп Алушта, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"; Електропідстанція ПС 110 кВ "Масандра", нп Ялта, АР Крим, 1 ОЦ СБС; Електропідстанція ПС 110 кВ "Лучисте", нп Лучисте, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"; Електропідстанція ПС 110 кВ "Ялта", нп Ялта, АР Крим, 1 ОЦ СБС; Електропідстанція ПС 110 кВ "Алупка", нп Алупка, АР Крим, 1 ОЦ СБС; Електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", нп Алупка, АР Крим, 413 оп "Рейд"; Електропідстанція, нп Широке, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"; Електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", нп Понизівка, АР Крим, 413 оп "Рейд"; Електропідстанція, ПС 110 кВ "Зимине", нп Зимине, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"; Електропідстанція ПС 110 кВ "Гаспра", нп Гаспра, АР Крим, 20 ОБр СБС "К-2"; Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС; Електропідстанція, нп Ольгіне, Херсонська обл., 20 ОБр СБС "К-2"; Електропідстанція, нп Більмак, Запорізька обл., 427 ОБр СБС "Рарог".

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", – закінчив свій допис Бровді.