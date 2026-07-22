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Лебеденко: фактично всі бойові бригади мають підрозділи з наземними роботизованими комплексам

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Лебеденко: фактично всі бойові бригади мають підрозділи з наземними роботизованими комплексам
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на сьогодні фактично всі бойові бригади в українському війську мають підрозділи з наземними роботизованими комплексами, заявив заступник головнокомандувача Збройних сил України бригадний генерал Андрій Лебеденко.

"Сьогодні у нас фактично всі бойові бригади мають підрозділи з наземними роботизованими комплексами. Сьогодні наземні роботизовані комплекси виконують задачі не тільки логістичні. Вони і бойові виконують, і мінування, і РЕБ, і медичну евакуацію, інженерні задачі, запускають вже з них дрони і так далі", – сказав Лебеденко на брифінгу у середу, повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що ця система розвивається. Лебеденко назвав це наглядним прикладом, як у Силах оборони "виростили" нову спроможність.

#лебеденко_зсу #нрк
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