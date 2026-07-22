Заступник головнокомандувача ЗСУ: ми максимально сконцентровані на легалізації R&D-центрів

Заступник головнокомандувача Збройних сил України бригадний генерал Андрій Лебеденко розповів про роботу над легалізацією військових R&D-центрів (Research and Development), що будуть перебувати на лінії корпусів, на рівні бригади.

"Зараз ми максимально сконцентровані на легалізації R&D-центрів, вони будуть на лінії корпусів, на рівні бригади. Це якраз легалізація маленьких майстерень, які ви знаєте, що сьогодні тимчасово сформовані. Але ж ми дивимося в ту сторону, коли вони будуть штатними підрозділами з фахівцями, якими вони сьогодні вже наповнені", – сказав Лебеденко на брифінгу в "Укрінформі" у середу, повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За словами бригадного генерала, це дає можливість "правильного застосування цивільних, класних фахівців", аби залучати їх за своїм фахом під час служби у Силах оборони України.