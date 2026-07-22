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Сили військово-морської операції ЄС затримали танкер, який вважають російським під чужим прапором

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Нафтовий танкер MV South Star, підозрюваний у плаванні під чужим прапором із порушенням міжнародного морського права, затримали 20 липня сили військово-морської операції ЄС EUNAVFOR MED IRINI, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Ми підкріплюємо наші санкції (стосовно РФ – ІФ-У) діями на морі. Паралельно держави-члени (Євросоюзу – ІФ-У) цього тижня дозволили операції EUNAVFOR ATALANTA розпочати перевірки прапора на суднах, підозрюваних у приналежності до російського тіньового флоту, аналогічно операції IRINI", – написала Каллас у середу в соцмережі X.

У цьому високий представник ЄС із закордонних справ вбачає "посилення тиску на російський "тіньовий флот".

#тіньовий_флот #росія #єс
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