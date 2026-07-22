"Укрзалізниця" отримає ще 92 нових пасажирських вагони протягом 2027-2028рр.

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) підписала контракт на виготовлення ще 92 нових пасажирських вагонів, серед яких 83 будуть купейними з можливістю експлуатації як у форматі купе, так і СВ, а ще дев’ять матимуть безбар’єрні купе, йдеться у повідомленні компанії у середу.

"У межах нового контракту ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" виготовить для "Укрзалізниці" 92 вагони", – повідомила компанія у Телеграм.

Передбачається, що поставки вагонів здійснюватимуться протягом 2027-2028 років.

У компанії зауважили, що вартість одного купейного вагона становить 68 млн грн, а вагона з безбар’єрним купе – 72 млн грн, водночас закупівля відбуватиметься за кошти, які передбачені у державному бюджеті.

"До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено українські підприємства, які постачають комплектуючі та обладнання", – йдеться у повідомленні.

"Укразалізниця" також пояснила, що поновлення парку зараз є важливим для компанії, оскільки через постійні російські атаки, пасажирські вагони регулярно зазнають пошкоджень, зокрема, за минулі вихідні було зафіксовано два таких випадки.

"Крім того, частина вагонів поступово вибуває з експлуатації через завершення нормативного строку служби. Нові вагони дозволять забезпечити стабільні перевезення та створити додаткові місця для пасажирів", – наголосили у компанії.

В "Укрзалізниці" нагадали, що у 2026 році компанія вже отримала 21 новий пасажирський вагон українського виробництва, де до їх виготовлення було залучено 166 українських підприємств, які здійснювали постачання комплектуючих та технологічні рішення.

Загалом "Укрзалізниця" законтрактувала 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів.