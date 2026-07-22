Завершено слідство у справі заволодіння понад 102 млн грн на динамічному захисті для танків – НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння 102 млн грн під час закупівлі динамічного захисту для бронетехніки ЗСУ, повідомляє НАБУ.

В телеграм-каналі в середу Бюро інформує, що після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи її скерують до суду.

За даними НАБУ, у квітні 2022 року Міністерство оборони України уклало контракт із державним підприємством на закупівлю динамічного захисту для танків.

"Тогочасний генеральний директор ДП, маючи намір заволодіти оборонними коштами, залучив комерційного директора та директора приватного товариства. Вони уклали договір, за яким ДП купувало елементи динамічного захисту (кришки та кювети) за цінами, завищеними майже втричі", – йдеться в повідомленні.

В НАБУ наголошують, що приватне товариство не було виробником цих товарів оборонного призначення, майже половину комплектуючих динамічного захисту виготовило інше підприємство за ціною, майже в 10 разів нижчою, ніж передбачено договором із ДП.

"Задля легітимізації операцій закупівлю оформлювали через фіктивні компанії, а отриману різницю між реальною вартістю та ціною за договором перераховували на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації", – зазначають в НАБУ.