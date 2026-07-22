Ворог просунувся на покровському напрямку – DeepState

Ворог просунувся поблизу с. Заповідне (кол. Никанорівка) Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на покровському напрямку збільшилась на 0,57 кв. км, в той час як площа району проникнення ("сірої" зони) зросла на 2,01 кв. км.

Як повідомлялося 20 липня, на минулому тижні район проникнення в Донецькій області переважно скорочувався, тобто у багатьох місцях просування ворога відбувалося шляхом закріплення у "сірій зоні".

Сумарно площа окупації на минулому тижні, за даними DeepState, зменшилась на 26,04 кв км, тоді як на позаминулому зросла на 33,28 кв км. Район проникнення зріс за тиждень на 47,84 кв. км, тоді як на позаминулому – на 42,45 кв. км.

Таким чином, згідно з даними DeepState, минулого тижня площа окупації зменшувалась в середньому приблизно на 3,8 кв. км на добу, район проникнення зростав на 6,8 кв. км.

Позаминулого тижня площа окупації зростала в середньому на 4,8 кв. км на добу.