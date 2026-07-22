СБУ: по 15 років тюрми отримали троє зрадників, які коригували атаки ворога по Донеччині та Сумщині

За доказовою базою Служби безпеки України по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще троє коригувальників спецслужб РФ, які діяли на Донеччині та Сумщині.

"Зловмисники наводили ворожі обстріли по місцевих об’єктах оборонної промисловості та критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

За даними відомства, фігуранти були завербовані окупантами через Телеграм-канали з пошуку "легких" заробітків і діяли окремо один від одного в Донецькій та Сумській областях.

Так, на Сумщині тюремний строк одержав завербований ФСБ місцевий безробітний, якого контррозвідка СБУ викрила у квітні 2025 року на коригуванні атак РФ по прикордонному регіону. Він об’їжджав місцевість рейсовими автобусами та приховано фіксував розташування блокпостів Сил оборони на телефонну камеру.

"Для конспірації агент видавав себе за військового ЗСУ. Для цього регулярно перевдягався у піксельну форму перед кожною розвідвилазкою", – уточнюють в СБУ.

Також, як інформує українська спецслужба, у м.Дніпро вирок отримав коригувальник російської воєнної розвідки – працівник шахти з тимчасово окупованої Новогродівки на Донеччині, який до захоплення міста наводив ворожі удари на Покровському напрямку.

"Чоловік був завербований рашистами через заборонену соцмережу "Однокласники". Там на нього вийшла "зв’язкова" російської спецслужби і запропонувала співпрацю в обмін на близькі стосунки", – йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, фігурант відстежував місця базування українських військ, які тримали оборону під Новогродівкою. Для збору розвідданих зловмисник "втемну" використовував свою сестру.

Крім того, згідно з повідомленням, реальний термін ув’язнення отримав безробітний мешканець Слов’янська, який відстежував для РФ локації Сил оборони на Краматорському напрямку.

Після вербування агент обходив Слов’янськ та його околиці, щоб зафіксувати на смартфон локації запасних командних пунктів, логістичних складів та укріпрайонів Сил оборони.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав усіх трьох зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької та Сумської обласних прокуратур.