Ворог атакував підприємство харчопрому у Запоріжжі, поранено людину – ОВА

Окупанти завдали удару безпілотником по території підприємства харчової промисловості у Запоріжжі, наразі відомо про одного пораненого, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, вже відомо про пораненого внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – написав він у Телеграмі у середу.

За його даними, російський безпілотник спричинив пожежу на території цивільного підприємства. "Палають автівки та приміщення", – додав він.

Трохи раніше Федоров повідомляв, що ворожа атака призвела до пожежі на території підприємства харчової промисловості.